عطل تقني يوقف بعض مميزات فيس بوك

2021/10/08 | 23:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مركز الإعلام الرقمي، الجمعة، عن توقف بعض مميزات موقع "فيسبوك".

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وقال المركز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (8 تشرين الأول 2021)، إن "عطلا فنيا تسبب بايقاف بعض مميزات تطبيق فيسبوك وانستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر في بعض دول العالم".

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