2021/10/08 | 23:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، شكره لجميع القائمين على التصويت الخاص، مضيفا لن ننسى وقفتهم.وقال الصدر في تغريدة اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”: “شكرًا للمرجعية، شكرًا لقواتنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يقدم شكره لجميع القائمين على التصويت الخاص: لن ننسى وقفتهم المركز الخبري الوطني.

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