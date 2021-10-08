حصيلة بأبرز المواقف التي شهدها الاقتراع الخاص

2021/10/08 | 23:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر في رئاسة الوزراء، الجمعة، ان نتائج التصويت الخاص ستظهر مع نتائج الاقتراع العام المقرر اجراؤها يوم الاحد المقبل، فيما اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة نأت بنفسها عن الدخول بالانتخابات أو الانحياز لأي طرف.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبدالحسين الهنداوي : "الاجراءات التي اتخذت في عملية التصويت الخاص ستطبق ايضا يوم الاحد المقبل في عملية التصويت العام وليس هناك اي اختلاف مبينا ان "النتائج سوف تعلن مع نتائج الاقتراع العام يوم الاحد".

وذكر خبيرالأمن الانتخابي في مكتب رئيس الوزراء بشار السعدي، انه "منذ ساعات الصباح الباكر توجهنا الى مراكز الاقتراع للاطمئنان على ديمومة العمل"، مؤكدا أن "العمل في المراكز الانتخابية منتظم ومنضبط، والمفوضية كانت على أهبة الاستعداد، وطوابير منتسبي القوات الأمنية منتظمة".

من جهته، اضاف المتحدث بأسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، "لم تسجل أي خروقات اثناء التصويت في الاقتراع الخاص.



مؤكدا ان "العمليات المشتركة مستعدة لأي طارئ قد يحدث خلال عمليات التصويت".

واشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي مهند نعيم، الى "إحالة ضابط للتحقيق بتهمة الترويج لحملات انتخابية، مشددا على محاسبة أي عنصر أمني يروج للمرشحين"

من جهتها اكدت مفوضية الانتخابات، ان "المجلس قرر استبعاد 15 مرشحا من الانتخابات وذلك لأسباب تتعلق بعدم اكتمال او تزوير وثائقهم الدراسية".

وحول الاعداد المشاركة في التصويت الخاص، بين عضو مجلس المفوضين احلام الجابري، ان "الاعداد المشاركة في التصويت الخاص مشجعة وتدل على وجود وعي لدى الضباط والمراتب في ممارسة التصويت الخاص، وان العملية تجري بانسيابية عالية ومتوقع ان ترتفع الاعداد اكثر خلال الساعات القادمة".

اما المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي فقالت: "هناك عددا من المراقبين المحليين ووكلاء الاحزاب السياسية متواجدون في مراكز الاقتراع ولهم الحق بتقديم الشكاوى بشرط وجود وثائق وشهود"، موضحة ان "هناك صندوقا خاصاً للشكاوى في حال وجود أي مخالفة".

وبعد اغلاق مراكز الاقتراع، اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة له، ان "اجراءات التصويت الخاص كانت ناجحة وعادلة ونزيهة، وخطوة اولى ناجحة للمشاركة الواسعة في التصويت الخاص".

وتابع الكاظمي في كلمة للعراقيين، ان "هناك عدة خطوات تفصلنا عن الانتخابات التي تشكل جوهر التغيير السياسي المنشود، والحكومة نأت بنفسها عن الدخول بالانتخابات أو الانحياز لأي طرف، والعراق ليس حديقة لأحد".

واوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية عبد الحسين الهنداوي، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بمعاقبة كل من يحاول استخدام سلطته للضغط على الناخب، وان هناك عقوبات تنتظر جميع المخالفين والمنتهكين للعملية الانتخابية".

اما رئيس مجلس مفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان، فقد بين انه "لم يتم تسجيل أية خروقات امنية خلال عملية التصويت الخاص، ونسبة المشاركة في التوصيت الخاص تشير لبداية ناجحة للأنتخابات العامة".

واشار رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، الى ان "مفوضية الانتخابات انجزت يوما انتخابيا ناجحا باحتراف ومهنية عالية، ومارس أبطالنا في القوات الأمنية حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم من أجل الوطن".

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