فيسبوك يعلق بعد تعرضه للعطل

2021/10/08 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

علقت شركة فيسبوك، اليوم الجمعة، على العطل الفني الذي اصاب الشركة.

وقالت الشركة، انها "تعلم بوجود مشاكل بتطبيق إنستغرام وماسنجر وتعمل على حلها" او .

وتعرض موقع التواصل الاجتماعي الشهير، فيسبوك، وبعض المواقع الاخرى الى عطلا تقنيا للمرة الثانية خلال الاسبوع الحالي.

وكانت شركة فيسبوك و "بناتها" واتساب وانستغرام، تعرضت الى عطل تام قبل اربعة ايام قبل ان تعود للعمل بشكل تدريجي ومتعثر بعد ساعات واجه خلالها الملايين من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية في العالم عطلا على شبكة الإنترنت.

وأعلن فيسبوك في بيان في حينه عن عودة خدماته وتطبيقاته عبر الإنترنت، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) عن متحدث باسم فيسبوك قوله إن خدمات الشركة تعود ببطء والأمر سيستغرق بعض الوقت، كما أشار قسم الهندسة في فيسبوك إلى عودة الخدمة لتطبيقاتنا بشكل تدريجي.

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