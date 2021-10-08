عطل جديد يتعرض له فيسبوك

2021/10/08 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعرض موقع التواصل الاجتماعي الشهير، فيسبوك، وبعض المواقع الاخرى الى عطلا تقنيا جديدا.

وقال مركز الإعلام الرقمي DMC ، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "عطل تقني اوقف بعض مميزات تطبيق فيسبوك وانستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر في بعض دول العالم".

وكانت شركة فيسبوك و "بناتها" واتساب وانستغرام، تعرضت الى عطل تام قبل اربعة ايام قبل ان تعود للعمل بشكل تدريجي ومتعثر بعد ساعات واجه خلالها الملايين من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية في العالم عطلا على شبكة الإنترنت.

وأعلن فيسبوك في بيان في حينه عن عودة خدماته وتطبيقاته عبر الإنترنت، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) عن متحدث باسم فيسبوك قوله إن خدمات الشركة تعود ببطء والأمر سيستغرق بعض الوقت، كما أشار قسم الهندسة في فيسبوك إلى عودة الخدمة لتطبيقاتنا بشكل تدريجي.

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