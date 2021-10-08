الصدر يقدم الشكر لكل من ساهم باتمام العرس الديمقراطي.. التصويت الخاص

2021/10/08 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الشكر لكل من ساهم باتمام العرس الديمقراطي / التصويت الخاص/.وقال في تغريدة : الحمد للّه أولاً وآخرًا..شكرًا للمرجعية ..شكرًا لقواتنا الأمنية بكلّ صنوفها ..شكرًا للأخ الكاظمي ..شكرًا لمفوضية الإنتخابات ..شكرًا للماكنة الإنتخابية على إتمام هذا العرس الديمقراطي (التصويت الخاص) على أكمل وجه..ولن ننسى وقفتهم، فسنكون في خدمتهم، إذ كانوا للإصلاح مناصرين./انتهى3

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