بعد نيوكاسل الانكليزي .. السعودية تدرس شراء نادي انتر ميلان الايطالي

2021/10/08 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكر موقعا / كاليتشو ميركاتو/ و/فوتبول إيطاليا/ على : ان الملاك الجدد لنادي نيوكاسل الانكليزي / صندوق الاستثمارات العامة السعودي / يدرسون شراء إنتر من مالكه الحالي مجموعة سونينغ الصينية.ورغم أنه حامل لقب الدوري الإيطالي، إلا أن إنتر ميلان يعاني من مشاكل مالية حاليًا، حيث اضطر إلى بيع اثنين من أفضل لاعبيه هما: روميلو لوكاكو، وأشرف حكيمي، إلى تشيلسي، وباريس سان جيرمان، على التوالي في الصيف.ولا يزال بطل أوروبا 3 مرات بينها مرة واحدة بالاسم الحالي للبطولة (دوري أبطال أوروبا وذلك في 2010) يتكبد خسائر فادحة، ويتوقع الكثيرون أن تبيع سونينغ على الأقل بعضًا من أسهم النادي.ويضيف التقرير أن : صندوق الاستثمارات العامة السعودي يريد تأكيدات بأن مشروع الاستاد الجديد حصل على الضوء الأخضر قبل أن يكون مستعدًا لإكمال الاستحواذ على إنتر.وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، يوم الخميس، بيع نيوكاسل إلى مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز، وآر.بي سبورتس اند ميديا./انتهى3

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