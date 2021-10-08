الصدر يشكر المرجعية والكاظمي على “اتمام العرس الانتخابي”

2021/10/08 | 23:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، شكره لجميع القائمين على التصويت الخاص، مضيفا لن ننسى وقفتهم.وقال في تغريدة: “شكرًا للمرجعية، شكرًا لقواتنا الأمنية بكلّ صنوفها، شكرًا للأخ الكاظمي، شكرًا لمفوضية الإنتخابات، شكرًا للماكنة الإنتخابية، على إتمام هذا العرس الديمقراطي (التصويت الخاص) على أكمل وجه”.واضاف “لن ننسى وقفتهم، فسنكون في خدمتهم، إذ كانوا للإصلاح مناصرين”.وأغلقت، مساء اليوم الجمعة، صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق، والذي شمل منتسبي الأجهزة الأمنية (باستثناء الحشد الشعبي)، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة.

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