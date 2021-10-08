العراق‭:‬العسكر‭ ‬والنازحون‭ ‬والسجناء‭ ‬يفتتحون‭ ‬التصويت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مؤشرات‭ ‬حاسمة

2021/10/08 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ ‬تايمز‭:‬المال‭ ‬والسلاح‭ ‬سيعيدان‭ ‬الوجوه‭ ‬القديمة‭ ‬ولا‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬ بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬واشنطن‭ -‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ انطلقت‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬السابعة‭ ‬صباحا‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬التصويت‭ ‬الخاص‮»‬‭ ‬للقوات‭ ‬الأمنية‭ ‬والنازحين‭ ‬والسجناء،‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬مبكرة‭ ‬يرى‭ ‬خبراء‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬ستكون‭ ‬ضئيلة‭. ‬ وقال‭ ‬مراقبون‭ ‬ان‭ ‬التصويت‭ ‬الخاص‭ […]

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