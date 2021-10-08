2021/10/08 | 23:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيويورك تايمز:المال والسلاح سيعيدان الوجوه القديمة ولا أمل في التغيير بغداد- عبد الحسين غزال واشنطن -مرسي أبو طوق انطلقت في العراق منذ السابعة صباحا امس الجمعة عملية «التصويت الخاص» للقوات الأمنية والنازحين والسجناء، قبل يومين من انتخابات تشريعية مبكرة يرى خبراء أن نسبة المشاركة فيها ستكون ضئيلة. وقال مراقبون ان التصويت الخاص […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:العسكر والنازحون والسجناء يفتتحون التصويت من دون مؤشرات حاسمة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:العسكر والنازحون والسجناء يفتتحون التصويت من دون مؤشرات حاسمة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق:العسكر والنازحون والسجناء يفتتحون التصويت من دون مؤشرات حاسمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).