العراق..في نهاية النفق، ولكن ؟

2021/10/08 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام إنَّها‭ ‬ليست‭ ‬الساعات‭ ‬الحاسمة‭ ‬التي‭ ‬سيولد‭ ‬عراق‭ ‬جديد‭ ‬فيها،‭ ‬كما‭ ‬يحاولون‭ ‬تصوير‭ ‬ذلك،‭ ‬ستنتهي‭ ‬الانتخابات‭ ‬كما‭ ‬انتهت‭ ‬سابقاتها‭ ‬وسيعتلي‭ ‬المناصب‭ ‬أشخاص‭ ‬كما‭ ‬اعتلوا‭ ‬سابقوهم،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عراق‭ ‬جديد،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬افترضنا‭ ‬انّ‭ ‬البرلمان‭ ‬المقبل‭ ‬سيضم‭ ‬كلَّ‭ ‬الوجوه‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تكرار‭ ‬اسم‭ ‬واحد،‭ ‬وهذا‭ ‬مستحيل‭ ‬طبعاً،‭ ‬ولكن‭ ‬لو‭ ‬افترضنا‭ […]

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