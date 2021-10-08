إيران تمتدح مسار الحوار مع السعودية وتتفاءل بشأن المباحثات النووية

2021/10/08 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ امتدح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬الجمعة‭ ‬المحادثات‭ ‬الجارية‭ ‬بين‭ ‬بلاده‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وقال‭ ‬انها‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬‮«‬الطريق‭ ‬الصحيح‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬المقطوعة‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬الإقليميتين‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭.‬ أجرى‭ ‬مسؤولون‭ ‬سعوديون‭ ‬وإيرانيون‭ ‬جولات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية،‭ ‬كشف‭ […]

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