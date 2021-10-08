شرطة كربلاء تعلن القبض على متهم “خطير” بتهمة سرقة السيارات

2021/10/08 | 23:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت شرطة كربلاء، الجمعة، القبض على متهم “خطير” بتهمة سرقة السيارات بعد مطاردته في أربع محافظات.وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتوجيه قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من ملاحقة متهم وتتبع تحركاته في محافظات (بابل وكربلاء والنجف وبغداد ) …

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