فيسبوك المواقع الاخرى الى عطل تقني جديد

2021/10/08 | 23:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تعرض موقع التواصل الاجتماعي الشهير، فيسبوك، وبعض المواقع الاخرى الى عطل تقني جديد.وقال مركز الإعلام الرقمي DMC ، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عطل تقني اوقف بعض مميزات تطبيق فيسبوك وانستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر في بعض دول العالم”.

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