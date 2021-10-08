شرطة بابل توضح حقيقة اعتقال حماية أحد نواب المحافظة

2021/10/08 | 23:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل نفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، صحة خبر اعتقال حماية أحد نواب المحافظة.وقال إعلام شرطة بابل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قيادة شرطة بابل تنفي صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتقال أحد حماية النائب منال المسلماوي”.وأضاف ان “الموضوع تم رصد مخالفة انضباطية …

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