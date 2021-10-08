منتخبنا الأولمبي يتعادل إيجاباً أمام نظيره اللبناني ببطولة غرب آسيا

2021/10/08 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتعادل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم امام منتخب لبنان الاولمبي بهدفين لكل منهما ، في اختتام مبارياته للمجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا، ليضمن صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط. وسيلاقي منتخبنا الأولمبي في الدور نصف النهائي متصدر المجموعة الثالثة منتخب السعودية بعد غدٍ الأحد، بينما سيلاعب متصدر المجموعة الاولى منتخب الأردن، وصيف المجموعة الثالثة، منتخب سوريا. وسجلَ أهداف منتخبنا الأولمبي في مرمى منتخب لبنان الاولمبي كل من اللاعبين زيدان إقبال بالدقيقة (15)، وأحمد سرتيب بالدقيقة (54).

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