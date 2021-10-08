الكريطي: ضغوطات سياسية مورست على المفوضية لحرمان الحشد من التصويت

2021/10/08 | 23:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد القيادي في الحشد الشعبي، قاسم الكريطي، اليوم الجمعة، نأمل المشاركة الواسعة بيوم الاقتراع العام للاطاحة بالفاسدين، لافتا الى ضغوطات سياسية مورست على المفوضية لحرمان الحشد من التصويت .وقال الكريطي لبرنامج “حصاد الايام” “شكرا للقوات الامنية التي لبت نداء المرجعية بالمشاركة بالانتخابات”.واضاف ان “الحشد الشعبي اعلن عن جاهزيته للمشاركة بالتصويت الخاص”.وبين […]

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