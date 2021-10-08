2021/10/08 | 23:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oykT49Nmu7Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. الخطة الأمنية للاقتراع الخاص سارت وفق ما خطط لها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. الخطة الأمنية للاقتراع الخاص سارت وفق ما خطط لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).