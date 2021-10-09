قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 9 - طلال الربيعي

2021/10/09 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي في عام 1965، تدخلت الولايات المتحدة في الحرب الأهلية الدومينيكية،Dominican Civil Warhttps://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Civil_War#April_Revolution_and_foreign_intervention وقدمت الدعم الجوي و 1700 من مشاة البحرية.



تحول هذا لاحقًا إلى احتلال منظمة ا ......





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