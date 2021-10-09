العبودي: نستغرب تقديم الحكومة طلبا رسميا للامم المتحدة لمراقبة الانتخابات

2021/10/09 | 00:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال المحلل السياسي، قاسم العبودي، اليوم الجمعة، نستغرب تقديم الحكومة طلبا رسميا للامم المتحدة لمراقبة الانتخابات.وذكر العبودي لبرنامج “حصاد الايام” ان “التزوير خطر قد يصيب اي انتخابات في العالم”.وبين “نتخوف من حدوث التزوير خارج البلاد”.واوضح “النتائج ستصل الى الامارات ومن هناك يتم الاعلان عن الفائزين”.واضاف العبودي ان “ارسال نتائج الانتخابات […]

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