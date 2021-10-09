2021/10/09 | 00:11 - المصدر: عين العراق

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السبت 9 أكتوبر 2021 | 12:00 صباحاً

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كريمة التميمي مرشحة تحالف النهج الوطني تتقدم المرشحات في الدائرة الرابعة في البصرة بفارق كبير بالتصويت الخاص

كشفت مصادر من محافظة البصرة، تقدم المرشحة كريمة التميمي عن تحالف النهج الوطني في الدائرة الرابعة في المحافظة.



وقالت المصادر ان "كريمة التميمي تقدمت المرشحات في الدائرة الرابعة الانتخابية في التصويت الخاص في محافظة البصرة".



واضافت ان "المرشحة تقدمت بفارق كبير بالاصوات".

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