2021/10/09 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب الأولمبي يتعادل مع لبنان ويلاقي السعودية في النصف النهائي بغداد – الزمان تعادل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم امام منتخب لبنان الاولمبي بهدفين لكل منهما ، في اختتام مبارياته للمجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا، ليضمن صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.وسيلاقي المنتخب الأولمبي في الدور نصف النهائي متصدر المجموعة الثالثة منتخب […]

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