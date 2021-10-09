بالتصفيات المؤهلة لكاس العالم.. مصر تفوز على ليبيا بهدف نظيف

2021/10/09 | 00:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكن المنتخب المصري من الفوز على نظيره الليبي بهدف نظيف ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم 2022.وسجل هدف المباراة التي اقيمت على ستاد برج العرب في الاسكندرية اللاعب عمر مرموش في الدقيقة 49 من المباراة./انتهى3

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