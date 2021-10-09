توقف فيسبوك وانستغرام وواتساب في بعض الدول

2021/10/09 | 00:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عطل يوقف بعض مميزات تطبيقات فيسبوك وانستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر.

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