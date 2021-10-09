مصر تفوز على ليبيا بهدف عمر مرموش في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

2021/10/09 | 00:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخب مصر على منافسه الليبي، مساء الجمعة، بهدف نظيف في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر - 2022.

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