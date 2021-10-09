2021/10/09 | 00:30 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m2Stn0Z6EFU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان انتخابي لمرشح تحالف قوى الدولة الوطنية علي مانع البديري / الديوانية / الدائرة 3 / التسلسل 42) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهرجان انتخابي لمرشح تحالف قوى الدولة الوطنية علي مانع البديري / الديوانية / الدائرة 3 / التسلسل 42) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).