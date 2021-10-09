صحة الكرخ توجه بغلق المولات والمطاعم التي لا يلتزم العاملون فيها بأخذ اللقاحات

2021/10/09 | 00:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه مدير عام صحة الكرخ جاسب عبد اللطيف، بغلق المولات والمطاعم والمحلات التي لا يلتزم العاملون فيها بأخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا.وقال عبد اللطيف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم التوجيه بغلق جميع المولات و المطاعم و المحلات في جانب الكرخ التي لا يلتزم جميع العاملون فيها بأخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم و عدم التهاون في ذلك".

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