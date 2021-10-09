2021/10/09 | 00:42 - المصدر: عين العراق

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السبت 9 أكتوبر 2021 | 12:22 صباحاً

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نتائج التصويت الخاص في البصرة..



سوزان السعد بتسلسل (٤٤) تتصدر المرشحات في الدائرة الخامسة

اعلنت مصادر من محافظة البصرة، ان المرشحة عن تحالف النهج الوطني سوزان السعد تصدرت المرشحات في الدائرة الخامسة.



وقالت المصادر ان "التصويت الخاص في الدائرة الخامسة في محافظة البصرة كشف عن تفوق المرشحة سوزان السعد على جميع المرشحات في الدائرة بفارق كبير".



وأغلقت، مساء الجمعة، صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق، والذي شمل منتسبي الأجهزة الأمنية (باستثناء الحشد الشعبي)، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.



ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق والذي يتنافس فيه 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.



وبلغ عدد الناخبين العسكريين مليوناً وخمسة وسبعين ألفا و727 ناخباً، فيما تم الاقتراع في 595 مركزاً تضم 2548 محطة موزعة بين المحافظات.

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