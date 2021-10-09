السامرائي يشكر المفوضية والقوات الأمنية: يوم انتخابي مهم

2021/10/09 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقدم نائب رئيس اللجنة المالية النائب مثنى السامرائي، السبت، شكره الى مفوضية الانتخابات والقوات الأمنية بعد نجاح التصويت الخاص.وقال السامرائي في تغريدة له على تويتر، "يوم انتخابي مهم أتمته المفوضية بانسيابية وتنظيم عاليين وهو جهد تشكر عليه، والشكر موصول لقواتنا البطلة التي أكدت موقفها الوطني في ممارستها الدستورية في التصويت الخاص ومشاركتها المسؤولة في صناعة التغيير الدستوري".وأضاف "تماماً كما أنجزت نصرها المؤزر على الإرهاب".

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