إرهاب انتخابي بمحافظة عراقية.. الأمن النيابية: قوة متنفذة تمارس هذا الفعل على ناخبي المناطق المحررة

2021/10/09 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، تصاعد سياسة الترهيب والترغيب في المناطق المحررة في ديالى.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "حرية الناخب وعدم الضغط عليه احد اهم عوامل نجاح اي عملية انتخابية، الا اننا رصدنا في الايام الأخيرة وجود ضغوط تمارس وتطبيق لسياسة الترغيب الترهيب بحق الناخبين في المناطق المحررة من محافظة ديالى".

وأضاف ان "هناك قوى متنفذة تحاول فرض سطوتها على المناطق المحررة ودفع اهاليها لخيارات محددة بعيدا عن ارادتهم"، معرباً عن رفضه "لمثل تلك الظاهرة جملة وتفصيلا".

وشدد العزاوي على "ضرورة وجود قوات ضاربة من بغداد في المناطق المحررة من اجل منع اي ضغوط تفرض على الناخبين من قبل اي جهة متنفذة"، مشيراً إلى أن "الضغوط مرفوضة وهذا خلاف الاطار الديمقراطي الذي يعطي للجميع حرية الادلاء بالاصوات".

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