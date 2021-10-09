منتخب الجزائر يكتسح النيجر بستة اهداف في تصفيات كأس العالم

2021/10/09 | 00:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق المنتخب الجزائر ي فوزا كاسحا على ضيفه منتخب النيجر، بستة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جرت بينهما ، على ملعب "مصطفى تشاكر"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.نجح رياض محرز نجم مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب الجزائر عن طريق ركلة حرة مباشرة سددها بشكل متميز في الدقيقة 27 من زمن المباراة " .وفي الشوط الثاني، نجح منتخب الجزائر في تسجيل 5 أهداف حققها يوسف عومارو بالخطأ في مرماه، رياض محرز عن طريق ركلة جزاء، زكريا سليمانى بالخطأ في مرماه، إسلام سليمان هدفين، في الدقائق 47، 60، 70، 76 ، 88 من زمن المباراة على الترتيب، فيما أحرز دانيال سوزاه هدف النيجر الوحيد بالدقيقة 50 من زمن اللقاء " .وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى متفوقا بفارق الأهداف فقط عن بوركينا فاسو صاحب الرصيد ذاته من النقاط عقب فوز الأخير على مضيفه جيبوتى بنتيجة 4-0، فيما يأتي النيجر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتاتي جيبوتى آخر الترتيب بدون أي رصيد من النقاط " .ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى بجانب بوركينا فاسو وجيبوتي بالإضافة إلى النيجر، التي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال ".ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات العشر إلى المرحلة النهائية للتصفيات، التي تقام بنظام الذهاب والعودة بين كل منتخبين "./انتهى2

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