تصفيات كأس العالم.. منتخب هولندا يفوز على لاتفيا و ينفرد بصدارة مجموعته

2021/10/09 | 00:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/حقق منتخب هولندا فوزا ثمينا على مضيفه منتخب لاتفيا، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب "داوجافا ستاديوم"، ضمن مباريات الجولة السابعة من المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.احرز هدف المباراة الوحيد، اللاعب دافي كلاسين في الدقيقة 19 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء " .وبهذا الفوز عزز منتخب هولندا صدارة المجموعة السابعة برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب النرويج الوصيف، ومنتخب تركيا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، في حين يتواجد منتخب لاتفيا في المركز الخامس ، قبل الاخير ، برصيد 5 نقاط " .وكان منتخب الطواحين قد حقق الفوز على نظيره اللاتفي بثنائية في مباراة المنتخبين الاولى في التصفيات ./انتهى2

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