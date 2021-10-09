تصفيات المونديال.. مصر تنتزع الصدارة والجزائر تعود لسكة الانتصارات

2021/10/09 | 01:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم المنتخب المصري الدربي أمام جاره الليبي في صالحه عندما تغلب عليه 1-صفر الجمعة بملعب برج العرب في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم في قطر.

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