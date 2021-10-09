من الدين إلى الألحاد - عباس علي العلي

2021/10/09 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي المنطق المعتاد أن الإنسان في تطوره المعرفي ينتقل من المجهول للمعلوم عبر وسائل ووسائط معرفية ممكن أو متاحة له، لكنه لا يمكن أن ينتقل من المعلوم للمجهول بنفس الطريقة لأنه أصلا لديه خزين معرفي معلوم، ولو تكاسل أو أهمل خزينه المعرفي فالواقع يقول أنه لا يمكن أن يكون جاهلا بأي صورة، قد يكون في مرحلة توقف أو إنقطاع ولكن لا يمكن أن ينكص للمجهول إلا إذا فقد بشكل كامل خزينه المعرفي أي بفقدان العقل الطبيعي ......





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