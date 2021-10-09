2021/10/09 | 01:15 - المصدر: عين العراق

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السبت 9 أكتوبر 2021 | 12:50 صباحاً

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منتخبنا الأولمبي يتأهل بصدارة المجموعة الثانية لغرب اسيا

تأهل منتخبنا الأولمبي إلى نصف نهائي بطولة غرب أسيا بطلا للمجموعة الثانية رغم تعادله مساء اليوم مع المنتخب اللبناني بهدفين لكل منهما والتي تحتضنها استاد الأمير بن فهد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.



وسجل للعراق زيدان اقبال دقيقة 15 واحمد سرتيب دقيقة 55 فيما سجل هدفي لبنان اللاعب محمد ناصر في الدقيقتين 33 و 44.



اشرك مدرب المنتخب الأولمبي التشيكي سوكوب التشكيلة البديلة بعد ضمان التأهل إلى نصف النهائي، مع ذلك البداية كانت جيدة للأولمبي العراقي وأهدر نهاد محمد فرصة برأسية مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 15 افتتح اللاعب زيدان اقبال النتيجة بهدف التقدم بعد متابعة من تسديدة نفذها وكاع رمضان ارتدت من يد الحارس اكملها زيدان بالشباك محرزا الهدف الأول واضاع نهاد محمد كرة أخرى بعد أن تأخر في التسديد بعد تمريرة بينية رائعة من حسن عبد الكريم.



بعد ذلك استلم الفريق اللبناني زمام المباراة واستغل محمد ناصر خروج حارس مرمى الأولمبي العراقي نديم نادر خارج منطقة الجزاء ليرسل كرة من مسافة بعيدة محرزا هدف التعادل في الدقيقة 33، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة ارتقى محمد ناصر لكرة من ركنية نفذت بشكل جيد لينفذها برأسه داخل الشباك محرزا الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب لبنان الأولمبي بهدفين مقابل هدف واحد.



والمنتخب الأولمبي العراقي دخل الشوط الثاني بقوة من أجل تعديل النتيجة وحاول وكاع رمضان بكرة اصطدت بالمدافع اللبناني وفي الدقيقة 55 تمكن احمد سرتيب من تسجيل هدف التعادل الثاني بعد أن دخل بدفاعات لبنان وسدد الكرة داخل الشباك ليعود بمنتخب العراق الأولمبي إلى المباراة وتأثر منتخب لبنان بخروج صاحب هدفي اللقاء محمد ناصر بعد تعرضه للإصابة.



وزج مدرب منتخب العراق الأولمبي رضا فاضل ومنتظر محمد جبر وصادق زامل بديلا لنهاد محمد وزيدان اقبال واحمد سرتيب منحت الفريق أفضلية وكاد أن يسجل علي محسن هدف ثالثا من تسديدة هائلة لكن حارس مرمى لبنان تألق في ابعادها، وسنحت فرصة أخرى للاعب رضا فاضل سددها اصطدت بالمدافع وحاول صادق زامل برأسية ابعدها المدافع وتوغل منتظر محمد بكرة وسددها ابعدها الحارس، ورغم المحاولات العراقية إلا أن الدفاع اللبناني حافظ على مرماه لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.



ورفع المنتخب الأولمبي رصيده إلى النقطة 7 بينما حصد منتخب لبنان أول نقاطه في البطولة

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