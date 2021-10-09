مذبحة الهزارة .. شكوك حول جدية طالبان وقدرتها على حماية الأقليات

2021/10/09 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد الهجوم على مسجد لأقلية الهزارة الشيعية في أفغانستان الحديث عن تاريخ تعامل حركة طالبان مع الأقليات في البلاد، ومدى جديتها وقدرتها على حمايتهم.

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