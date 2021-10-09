الانتخابات جرت بلا تقييد لحركة السير والضبط الأمني مستمر

2021/10/09 | 01:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

وجنان الاسدي

المحافظات: مراسلو الصباح

بمسؤوليَّة مضاعفة للقوات الأمنية، الأولى إدارة الملف الأمني والثانية المشاركة في الانتخابات، سارت عملية التصويت الخاص التي شهدها العراق امس الجمعة، بسلاسة عالية دون اية خروقات امنية تذكر.

النجاح الكبير للخطة الأمنية في الاقتراع الخاص الذي شمل القوات الامنية والنزلاء والنازحين، قد يكون بمثابة رسالة اطمئنان وتحفيز للمواطنين للتوجه بكثافة يوم الاقتراع العام الذي سينطلق يوم غد الاحد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

وعلى الرغم من ذلك إلا أنَّ الانذار الامني مستمر لحين صدور قرار جديد من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بينما اكدت وزارة الداخلية أنَّ يوم الاقتراع العام سيشهد حرية بالحركة، إذ لا يوجد تقييد للاشخاص او المركبات.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي مهند نعيم: إنَّ "الخطة الأمنية الموضوعة من قبل اللجنة الأمنية العليا نفذت بشكل ممتاز، وتابعنا جهوزية المفوضية"، مشيراً إلى أنَّ "اللجنة الامنية وضعت خطة لنشر عناصر استخبارية بشكل سري، لمنع أي حالات ضغط أو إكراه قد تحصل، ولكن هذه الحالة لم نجدها فعلياً".

وأكد "عدم وجود أي حالة ضغط أو تلاعب من المنتسبين، وهذا امر مهم جدا"، لافتا إلى أنَّ "الاكتظاظ على مراكز الاقتراع يشكل نقطة إيجابية، إذ إنَّ هناك إقبالا كبيرا من قبل القوات المسلحة التي تؤدي واجبها الوطني".

وذكر أنَّ "الانسيابية عالية من قبل المنتسبين على مراكز الاقتراع والإقبال كبير في عموم العراق، وفي الساعات المقبلة ستمضي الأمور بسلامة".

وبين نعيم أنَّ "الوفود الدولية منتشرة في عموم العراق، كون هذه الانتخابات مهمة ومفصلية وهي تحت رقابة دولية، لذلك هناك تطبيق كامل للمعايير الدولية بالاقتراع، لضمان عدم وجود تزوير أو ضغط أو إكراه على الناخبين".

من جانبه اوضح الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لـ"الصباح" أنَّ "التصويت الخاص شهد اقبالا كبيرا وواسعا من قبل القوات الامنية"، مشيرا إلى أنَّ "ذلك كان بمثابة رسالة اطمئنان وتحفيز للمواطنين للتوجه بكثافة يوم الاقتراع العام".

واضاف أنَّ "المفوضية وجهت بالاعتماد على الهوية الصادرة عن وزارة الداخلية فضلا عن هوية الناخب وهذا مؤشر يدل على أنَّ الادارة الحالية تتجاوب وتتعاطى ولديها مرونة لسريان عملية الانتخابات بشكل صحيح".

وبشأن الاقتراع العام، اوضح المحنا ان “يوم الاقتراع العام ايضا سيشهد حرية بالحركة ولايوجد تقييد للاشخاص او المركبات عكس ما كان يحدث في السابق وهذا ايضا هو دافع للمواطن للوصول الى مراكز الاقتراع للتصويت”.

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