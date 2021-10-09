جرحى جراء سقوط

2021/10/09 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 5 أشخاص بجروح طفيفة، الجمعة، في هجوم بمقذوف أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن واستهدف مطارا دوليا في جازان في جنوب السعودية، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي، غداة هجوم مماثل استهدف أيضا مطارا في أبها.

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