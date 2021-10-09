أول محادثات أميركية مباشرة مع طالبان منذ انسحاب واشنطن

2021/10/09 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الولايات المتحدة اعتبارا من السبت عقد أول محادثات لها وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

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