فرنسا وألمانيا تطالبان بولندا بالالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي

2021/10/09 | 02:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعطالبت فرنسا وألمانيا، بولندا بالالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.وقال وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في بيان مشترك، إن بولندا يقع عليها التزام قانوني وأخلاقي بقواعد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وغير مشروط باعتبارها عضوا في الاتحاد.وجاء هذا البيان بعدما أصدرت أعلى محكمة بولندية حكما يقضي بأن بعض البنود في معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد.كما أشار قرار المحكمة البولندية إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تنتهك مبدأ سيادة القانون وكذلك سيادة بولندا، وأن بعض الأحكام الصادرة عنها لا سيادة لها على القضاء البولندي.

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