بايدن يهنىء الصحافيين الحائزين على جائزة نوبل للسلام

2021/10/09 | 03:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، الصحافيين الاستقصائيين الفيليبينية، ماريا ريسا، والروسي، دميتري موراتوف، على فوزهما بجائزة نوبل للسلام لجهودهما في تعزيز حرية التعبير.

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