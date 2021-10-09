ماذا فعل يوم الرابع من أكتوبر؟ 

2021/10/09 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من سوء حظ الرابع من شهر أكتوبر الجاري أنه سيسُجَّل في الذاكرة كتاريخ غير محبّب لحدثٍ استثنائي وحّد العالم وأربكه دون استثناء.وهو اليوم الذي توقفت فيه قبل أسبوع خدمة فيسبوك وخدمات أفراد أسرته من واتساب ومسنجر وانستغرام لأكثر من خمس ساعات، بحيث بدا المشهد العالمي عقب عودة الخدمة، وكأنه كان تائهاً عن أمه وعثر عليها بعد لوعة ومعاناة.

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