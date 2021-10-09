2021/10/09 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء عملية الاقتراع الخاص للقوات الأمنية والنازحين والسجناء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء عملية الاقتراع الخاص) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء عملية الاقتراع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).