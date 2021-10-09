وفاة مطلوب من حزب الله اللبناني متهم بالتورط في اختطاف طائرة أميركية

2021/10/09 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي علي عطوي، العضو في حزب الله اللبناني الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في اختطاف الرحلة 847 التابعة لشركة "تي دبليو ايه" الذي استمر 17 يوماً وأودى بحياة جندي أميركي، على ما أفاد أحد أفراد عائلته لوكالة فرانس برس.

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