المرصد السوري: قتلى وجرحى من ميليشيات إيران في

2021/10/09 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت طائرات إسرائيلية، مساء الجمعة، مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي ما أسفر عن مقتل وإصابة عناصر من مليشيات موالية لإيران، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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