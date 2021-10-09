2021/10/09 | 06:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JgxNeeJPdr0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات: المفوضية اتخذت إجراءات عدة لتسهيل عملية التصويت العام) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات: المفوضية اتخذت إجراءات عدة لتسهيل عملية التصويت العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).