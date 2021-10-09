2021/10/09 | 06:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 74GN90GWmrI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق: دستورنا أعطى حق التصويت لكل العراقيين دون استثناء) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق: دستورنا أعطى حق التصويت لكل العراقيين دون استثناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).