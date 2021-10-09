المانيا تتغلب على رومانيا بثنائية

2021/10/09 | 07:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عزز المنتخب الألماني لكرة القدم صدارته للمجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الروماني إلى فوز 2 / 1 في الجولة السابعة من منافسات المجموعة .تقدم المنتخب الروماني بهدف سجله يانيس هاجي في الدقيقة التاسعة، وتعادل المنتخب الالماني عن طريق سيرغي غنابري في الدقيقة 52 قبل ان يسجل توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 81.وبهذا الفوز رفع المنتخب الالماني رصيده الى 18 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الروماني عند عشر نقاط في المركز الرابع ./انتهى2

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