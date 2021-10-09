الامبريالية أداة لتعزيز وتوسيع الهيمنة على مصالح الشعوب - خليل اندراوس

2021/10/09 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس الفلسفة الماركسية تنظر إلى الواقع من خلال منهج علمي جدلي يتيح لكل ماركسي تكوين نظرة علمية إلى العالم، وهذه النظرة ضرورية لإتمام وممارسة عملية التغيير الثورية في المجتمع.



فالفكر الجدلي ينظر إلى الأشياء والظواهر والمعاني في ترابطها بعضها بالبعض، وتدرس ما يقوم بينها من علاقة متبادلة وتأثير كل منها في الآخر، وما ينتج عن ذلك من تغيير كما تنظر إليها عند ولادتها ونموها وانحطاطها (انجلز: ضد دوهرينج – ......





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