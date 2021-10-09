الأمل القريب البعيد... - محمد الحنفي

2021/10/09 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي قد يكون...منا الأمل...في هذا الكون...قريبا...نسعى إلى تحققه...وقد يكون...هذا الأمل...بعيدا...فلا نسعى إليه....وقد نحيا...كالحيوانات...الأليفة...بلا أمل...وما نفعله...تقتضيه منا...الغريزة...تقتضيه...حياة اللا علم...تقتضيه...حياة اللا معرفة...تقتضيه...حياة اللا اقتناع...بما يقتضيه...تحقيق الأمل...°°°°°°

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