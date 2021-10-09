- دراما عربية -: آسيوية – إفريقية ..! تأملات -طائر مُحلِّق- - محمد عبد الشفيع عيسى

2021/10/09 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى كان الاقتصادي السويدي الكبير جونار ميردال، الحائز على جائزة نوبل في علم الاقتصاد، قد أصدر كتابه "دراما آسيوية Asian Drama" عام 1968، و عرض فيه لما اعتبرها أسباب فقر الأمم، وخاصة في منطقة جنوب آسيا، في ذلك الوقت.



و قد لاحت لي فكرة محاكاة عنوان الكتاب المذكور، ولكن على نطاق أعرض من حيث نقطة البحث، حيث لا تتركز على الاقتصاد فقط، و لا على البعد الاقتصادي – الاجتماعي بصورة أعمّ، ولكن على ما هو أوسع م ......





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